СМИ показали квартиру МакSим за 2 миллиона долларов, куда она вернулась из больницы к дочкам
Популярную певицу МакSим накануне выписали из больницы, где она провела около двух месяцев с тяжелой пневмонией на фоне заражения коронавирусом.
Популярную певицу МакSим накануне выписали из больницы, где она провела около двух месяцев с тяжелой пневмонией на фоне заражения коронавирусом.
Из больницы артистку вывозили на инвалидной коляске, а дома ее встречали члены семьи, в том числе дочери МакSим – 12-летняя Саша и 6-летняя Мария. «Дети – это, наверное, самые нежные создания, которые больше всех радуются, ликуют и восторгаются своей мамой. Как они по ней долго скучали и ждали! Сегодня произошла долгожданная встреча», – рассказала директор МакSим Маргарита Соколова.
К слову, приходить в себя после больницы артистка будет в своей роскошной квартире, купленной несколько лет назад в элитном ЖК «Триумф – Палас», расположенном недалеко от станции метро «Сокол».
Соседями по дому МакSим называют певицу Алсу, вдову Олега Табакова Марину Зудину, композитора и продюсера Максима Фадеева, фигуриста Илью Авербуха, певцы Диму Билана и других знаменитостей.
Двор оборудован благоустроенной территорией с фонтанами, однако у певицы МакSим в квартире есть своя прогулочная терраса. Известно, что купить квартиру в этом доме той же площади, что у певицы – 240 кв. м. -, можно за $2 млн.
Артистка купила эту квартиру без отделки и делала ремонт на протяжении трех лет. Проект дизайна выполнен в стиле современной классики с использованием натурального камня, люстр и торшеров из Европы, пишет «Комсомольская правда». В квартире три спальни, три санузла, в гостиной, совмещенной со столовой, есть камин.
Эту квартиру Марина купила без отделки, ремонт продолжался три года – все комнаты обустроены в светлых, пастельных тонах. Дизайн-проект был сделан в современном классическом стиле. В интерьере много натурального камня, огромные окна, каждую деталь дизайнеры согласовывали с певицей. К примеру, все люстры и торшеры доставляли из Европы. В квартире три спальни: Марины и ее двух дочек. Три санузла – отдельная душевая для двух собак семьи. Самая большая комната – гостиная с камином, совмещенная со столовой. Любимое место Марины в квартире – ее спальня (там много икон, книг) и гостиная, где стоит фортепиано. Ближайший месяц все время певица будет проводить дома – идеальные условия для этого она создала сама.