СМИ показали квартиру МакSим за 2 миллиона долларов, куда она вернулась из больницы к дочкам

Из больницы артистку вывозили на инвалидной коляске, а дома ее встречали члены семьи, в том числе дочери МакSим – 12-летняя Саша и 6-летняя Мария. «Дети – это, наверное, самые нежные создания, которые больше всех радуются, ликуют и восторгаются своей мамой. Как они по ней долго скучали и ждали! Сегодня произошла долгожданная встреча», – рассказала директор МакSим Маргарита Соколова.

К слову, приходить в себя после больницы артистка будет в своей роскошной квартире, купленной несколько лет назад в элитном ЖК «Триумф – Палас», расположенном недалеко от станции метро «Сокол».

Соседями по дому МакSим называют певицу Алсу, вдову Олега Табакова Марину Зудину, композитора и продюсера Максима Фадеева, фигуриста Илью Авербуха, певцы Диму Билана и других знаменитостей.

Двор оборудован благоустроенной территорией с фонтанами, однако у певицы МакSим в квартире есть своя прогулочная терраса. Известно, что купить квартиру в этом доме той же площади, что у певицы – 240 кв. м. -, можно за $2 млн.

Артистка купила эту квартиру без отделки и делала ремонт на протяжении трех лет. Проект дизайна выполнен в стиле современной классики с использованием натурального камня, люстр и торшеров из Европы, пишет «Комсомольская правда». В квартире три спальни, три санузла, в гостиной, совмещенной со столовой, есть камин.