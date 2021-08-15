Почему ушел от жены и погиб в 28: тайны Виктора Цоя

Если есть в кармане пачка сигарет

Впрочем, вскоре у музыканта появилась более творческая работа — его затянули съемки. Документалка «Рок», «Асса» Сергея Соловьева, «Игла», ради которой Виктор на время приостановил запись нового альбома — популярность артиста росла. После выхода фильма Рашида Нугманова и диска «Группа крови» критики заговорили о «киномании» в стране.

Группа не только гастролировала по СССР, но и обрела поклонников во Франции, Италии и США. Немалую роль в популяризации коллектива сыграл новый продюсер Юрий Айзеншпис. «В точности никто не знал, что именно предложил Айзеншпис Цою, но Виктор уже тогда думал о переезде в Москву, так как личная жизнь в Северной столице не складывалась. К тому же Цой с помощью Айзеншписа начал собирать уже не дворцы спорта, а настоящие стадионы. Цой честно предложил своему первому продюсеру, Юрию Белишкину, поехать вместе с ним в Москву, но тот отказался, и тогда Цой сохранил за Белишкиным право делать все его концерты в Ленинграде», — рассказывал «СтарХиту» журналист Михаил Садчиков.

Цой успел выпустить альбом «Последний герой», засветиться в программе «Взгляд» и дать в 1990-м концерт в «Лужниках», но следующая пластинка вышла уже после смерти музыканта. Диск получил символичное название «Черный альбом».

Любовь — это не шутка

Про таких, как Виктор Цой, говорят: «Торопился жить». Он и выглядел старше сверстников, и казался окружающим мудрым не по годам. Возможно, зрелости добавляла немногословность и скромность — знакомые уверяли, что Виктор оставался закрытым, твердым и сдержанным, даже когда его накрыла популярность.

Молодой 19-летний парень, который на фоне друзей-музыкантов мало пил и говорил только по делу, понравился 23-летней Марианне Родованской. Встреча на квартирнике закончилась обменом телефонами, и вскоре пара уже проводила вечера на прогулках по Ленинграду. Услышав песни Виктора, предприимчивая Марианна, заведовавшая в то время цехами постановочной части в цирке, решила стать администратором концертов «Кино».

«Он был тонко организованным, очень ранимым человеком. Марианна совсем другая. Боксерка. Такой человек, может быть, и нужен был Вите в профессиональном плане. Когда надо было «драться», Витя пускал ее вперед, и она делала это с удовольствием. А он шел за ней и помалкивал — вот так и начался его имидж молчуна. Она была его единомышленницей, помощницей, двигала его к славе», — делилась мама артиста.

После трех лет отношений влюбленные поженились, а в 1985-м у них родился сын Александр. Радостное событие совпало с пиком популярности группы. Но не так страшны для брака гастроли, как съемки в кино, ведь именно на площадке «Ассы» Цой встретил новую любовь — ассистента второго режиссера Наталью Разлогову.