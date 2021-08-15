Как могут обманывать в отелях, где «всё включено»: откровения повара

Но не нужно думать, что делают они это от чистого сердца. У них на вооружении есть много хитростей по экономии, о которых туристы ничего не должны знать. Эти сведения могут серьезно отбить аппетит, пишет leprechaun.ru.

Один из поваров, который работает в системе «Все включено» решил раскрыть несколько главных трюков отелей. Приготовьтесь узнать правду.

1. Как правило, в качестве красного мяса мы подаём мясо индейки

Мясо так искусно маринуется и готовится, что его не отличить от говядины. Бывает, что его используют по несколько раз, промывая и снова поджаривая.

2. Вместо форели и других местных рыб подается акулье мясо

Промытое акулье мясо в соленой воде очень похоже по вкусу на мясо других рыб. Отличит только настоящий профессионал.

3. Мы не выбрасываем 50-60 кг мяса, оставшегося со вчерашнего “шведского стола”. Это расточительство

Соус смывается и мясо снова закидывается на плиту. И так, пока оно окончательно не испортится.

4. Судак и кальмары на кухне – продукты консервированные

Это консервы, предварительно вымоченные в пиве.

5. Блюда с картошкой преобладают в меню, так как они очень калорийные и надолго сохраняют чувство сытости

Картофель присутствует в 50% всех блюд, чтобы насытить ненасытных туристов.

6. В мясном отделе отходов не остается, используются все куски туши

Не думайте, что аппетитные котлетки на обеденном столе сделаны из первоклассных частей мяса. Используется абсолютно все.

7. Не торопитесь поглощать закуски в турецкую ночь

Мясо для котлет замешивается в большом казане при помощи…ног повара. Он залезает туда, одев полиэтиленовые пакеты, а потом начинает танцевать, как Челентано в бочке с виноградом.

8. Не ешьте салаты с майонезом

Антисанитарная обстановка царит абсолютно повсюду, а майонез — первый рассадник бактерий. Так что, не рискуйте.

9. А теперь о сладком…

Торт долго лежал на прилавке? Не беда! Его снова замешивают в общей таре, а потом создают новый, покрывая его глазурью и другими вкусными «отвлекалками».

10. И все же расходы неизбежны

Но все-таки отелям приходится разоряться, но не качественные продукты, а на декор.

11. Выбирайте блюда, которые готовятся шеф-поварами при вас, в сопровождении гастрономического представления