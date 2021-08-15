Доктор Комаровский объяснил, можно ли заразиться коронавирусом во время секса

Известный детский врач Евгений Комаровский ответил на животрепещущие вопросы о коронавирусе на своем YouTube-канале. Один из них касался безопасности занятий сексом — можно ли заразиться COVID-19 половым путем. По словам медика, это маловероятно, однако интимные контакты все же небезопасны.

«Половая передача для коронавируса не доказана. Но вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не осуществить контакты слизистых оболочек верхней части вашего туловища <...> Коронавирус легко можно передать посредством поцелуев. Хотя уже сейчас в интернете огромное количество поз, при которых можно избегать контакта лицом к лицу», — посоветовал врач.

При этом ученые из Техасского университета придерживаются несколько иного мнения. Они смоделировали течение коронавируса на хомяках и выяснили, что в семенниках инфицированных животных «селился» COVID-19. Спустя несколько дней его концентрация снизилась, но факт все равно тревожный.