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Доктор Комаровский объяснил, можно ли заразиться коронавирусом во время секса

Секс. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Медик напомнил о существовании множества поз, при которых партнеры не оказываются лицом к лицу, пишет Пятый канал.

Известный детский врач Евгений Комаровский ответил на животрепещущие вопросы о коронавирусе на своем YouTube-канале. Один из них касался безопасности занятий сексом — можно ли заразиться COVID-19 половым путем. По словам медика, это маловероятно, однако интимные контакты все же небезопасны.

«Половая передача для коронавируса не доказана. Но вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не осуществить контакты слизистых оболочек верхней части вашего туловища <...> Коронавирус легко можно передать посредством поцелуев. Хотя уже сейчас в интернете огромное количество поз, при которых можно избегать контакта лицом к лицу», — посоветовал врач.

При этом ученые из Техасского университета придерживаются несколько иного мнения. Они смоделировали течение коронавируса на хомяках и выяснили, что в семенниках инфицированных животных «селился» COVID-19. Спустя несколько дней его концентрация снизилась, но факт все равно тревожный.

«Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем», — цитировал ведущего автора исследования Рафаэля Крун Кампоса Express.

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