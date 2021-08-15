Жуткое зрелище: Лариса Рубальская шокировала своим видом

И все же вовсе не возраст смутил армию почитателей таланта культовой советской и российской поэтессы, написавшей немало хитов для знаменитых певиц и певцов и предпочитающей большую часть времени оставаться в тени их славы.

На вечерах, посвященных собственным юбилеям, Рубальская всегда появлялась в элегантных нарядах и обязательно с модной прической. Именно поэтому поклонников и шокировал прямой эфир, во время которого любимая артистка предстала в совершенно неузнаваемом образе.

Поначалу поклонники действительно не признали в грузной женщине, смотрящей на них с экрана, ту самую ухоженную и миловидную даму. Без макияжа и «колдовства» стилистов Лариса Алексеевна, как выяснилось, выглядит совершенно иначе. Помимо морщин, которые появляется на лице любого человека в этом почтенном возрасте, внешность Рубальской кардинально изменилась по большей части из-за появления второго подбородка. Возможно, отсутствие необходимости выходить на сцену сыграло со звездой злую шутку.

Лариса Рубальская ФОТО: Инстаграм