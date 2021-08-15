Не увлекайтесь: диетологи назвали опасные свойства гречки

Многие любят запасаться долгохранящимися продуктами при каждом удобном случае — речь идет про крупы, макароны, сахар, а иногда и несъедобную туалетную бумагу. Важное место в этом перечне занимает гречка. Однако, как выяснили диетологи, торопиться с ее покупкой не стоит, пишут «Дни.ру». Помимо полезных свойств крупа имеет и ряд недостатков.

Частое употребление гречки может снизить количество микроэлементов в организме, что влечет за собой остеопороз и разрушение зубной эмали. Кроме того, крупа опасна для женщин старше 40-45 лет, так как ведет к недостаточному усвоению кальция. С осторожностью есть кашу из гречки стоит и тем, кто имеет проблемы с пищеварением: крупа может вызывать спазмы желудка и другие дискомфортные явления.

Исключить гречку из рациона следует аллергикам, а сильно ограничить ее употребление лучше гипертоникам и людям, которые страдают от сахарного диабета. Не более раза в месяц крупу стоит есть беременным, людям с почечной недостаточностью и язвой желудка.

Гречка также широко известна как средство для похудения. Но диетологи предупреждают: питание исключительно этой кашей может наградить стройную красавицу целым букетом неприятных последствий и даже «убить» здоровье.