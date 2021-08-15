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Смотрите, что пила Ану Саагим в гостях у Эдгара Сависаара

Ану Саагим ФОТО: Instagram

11 августа Эдгар Сависаар опубликовал в своем Фейсбуке совместный снимок с Ану Саагим.

Светская львица посетила Сависаара на хуторе Хундисильма и, судя по фото, хорошо провела время. На фото мы видим две открытые и, вероятно, выпитые, бутылки комбучи, а также Ану и бывшего мэра Таллинна с бокалами в руках. «Наслаждались прекрасным летом на хуторе Хундисильма, потягивали пузырьки и чувствовали себя отлично. Собрались на дружеские посиделки», - подписал Эдгар столь чудесный кадр. Закусывали они пирожками и пирожными «павлова». Кстати, закупочная цена такой вот комбучи - 15,90 за бутылку.

Ану Саагим и Эдгар Сависаар ФОТО: Фейсбук
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