Смотрите, что пила Ану Саагим в гостях у Эдгара Сависаара

Светская львица посетила Сависаара на хуторе Хундисильма и, судя по фото, хорошо провела время. На фото мы видим две открытые и, вероятно, выпитые, бутылки комбучи, а также Ану и бывшего мэра Таллинна с бокалами в руках. «Наслаждались прекрасным летом на хуторе Хундисильма, потягивали пузырьки и чувствовали себя отлично. Собрались на дружеские посиделки», - подписал Эдгар столь чудесный кадр. Закусывали они пирожками и пирожными «павлова». Кстати, закупочная цена такой вот комбучи - 15,90 за бутылку.