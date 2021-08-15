Макеева решила забеременеть с помощью квантового психолога: «Это моя мечта!»

Знаменитой актрисе Анастасии Макеевой скоро исполнится 40 лет, но детей у нее по-прежнему нет. Звезда мюзиклов не из тех, кто выступает против потомства. Будь ее воля, нарожала бы уже пятерых. Но к сожалению, не позволяет здоровье.

В интервью Вячеславу Манучарову Анастасия призналась, что пережила четыре неудачных ЭКО. Десять лет попыток зачать малыша любыми способами не увенчались успехом. Как итог — неутешительный диагноз: скудный овариальный резерв. Это значит, что у женщины почти нет фолликулов в яичниках, благодаря которым и должна наступать беременность.

Звезда много лет плакала, опасаясь, что никто не сможет ей помочь. Но вот Макеева вышла замуж в четвертый раз и нашла специалиста, который гарантировал ей рождение ребенка. Это — квантовый психолог Инна Тлиашинова.