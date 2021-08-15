Медовый Спас: как правильно выбирать мед и хранить его?

О том, как выбирать мед и как хранить его, рассказал в интервью «МИР 24» шеф-кондитер Алексей Кондрашкин.

1. Для проверки натуральности жидкого меда окуните в него ложку и поднимите вверх – качественный мед будет неторопливо течь вниз длинной нитью, а если она порвется, то на поверхности меда образуется горка, которая будет медленно растекаться. Фальшивый мед быстро льется с ложки или разлетается с брызгами.

2. Обязательно вдохните запах меда и попробуйте его на вкус – он должен обладать душистым ароматом и характерным вкусом, который невозможно ни с чем сравнить, но и спутать тоже нельзя. Отсутствие аромата говорит об искусственном происхождении меда, а карамельный привкус свидетельствует о том, что мед подвергали воздействию высокой температуры.

3. Цвет не является показателем качества продукта, поэтому белый мед – не значит сахарный, а темно-коричневый цвет не говорит о присутствии в натуральном продукте патоки или сахарного сиропа. Донниковый, акациевый и кипрейный мед имеет светлые оттенки, гречишный, вишневый и падевый мед – темно-коричневый, а остальные сорта могут быть светло-желтыми, янтарными и темно-янтарными.

4. Жидким мед бывает только в течение месяца после медосбора, который длится с конца июля до конца сентября. К концу октября весь собранный мед начинает кристаллизоваться и густеть, кроме меда из акации и вереска. Поэтому если зимой вам предлагают на рынке жидкий мед, скорее всего, он был растоплен или разбавлен глюкозным сиропом.

5. Отличить натуральный качественный продукт от подделки можно по вкусу. Он должен быть несколько вяжущим и приторным. Как выбрать натуральный мед по вкусу? Он обладает ярко выраженной спецификой. Липовый несколько нежнее, подсолнечный или гречишный – особенно яркие и четкие. Подделка или мед, собранный пчелами не с цветов, а с сахарного сиропа, на вкус похожи на банальный сахарный сироп. Как правило, они не вызывают ощущения легкого жжения на языке, характерного для натурального продукта.

По запаху. Как выбрать качественный мед на рынке? Понюхайте его! Любой натуральный продукт имеет специфический аромат, даже будучи загустевшим. А сахарные сиропы почти не пахнут.

По общей консистенции. Ее легче всего определить, потерев капельку сладкого лакомства между пальцами. Он будет легко равномерно растираться и впитываться в кожу. Фальшивка чаще всего образует сгустки и легко ощущаемые пальцами комочки.

Очень часто при выборе меда на рынке или с рук есть возможность оценить его консистенцию, макнув в него палочку или ложку. «Правильный» мед при выливании из ложки будет образовывать тонкую нить, а на поверхности основной массы – скапливаться в виде пагоды, которая постепенно растечётся. Подделка, как правило, с ложки капает и сразу же проваливается в основной объем.

По цвету. Этот признак – самый сложный. Так, некоторые сорта меда очень легко можно спутать с «сахарным» из-за их светлоты. Однако мёд из сахара обычно производит впечатление чересчур белого. Кроме того, натуральный мед всегда достаточно однороден и прозрачен, в то время как у подделок обычно хорошо заметна муть и небольшой осадок на дне.