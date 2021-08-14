Фильмы, которые помогут смириться с осенней тоской

«Сладкий ноябрь»

Трудоголик Нельсон Мосс (Киану Ривз) не замечает ничего вокруг, увлеченный своей карьерой. Однажды на его пути возникает беззаботная Сара (Шарлиз Терон), красотка с оригинальной жизненной философией. Всего за один месяц она полностью меняет его взгляды на жизнь. Нельсон не только влюбляется в Сару, но и обретает умение радоваться каждому дню. Однако у девушки есть секрет.

«Осень в Нью-Йорке»

Засыпанный желтыми листьями Манхэттен становится подмостками для любовной драмы. Опытный циник Уилл Кейн (Ричард Гир), владелец ресторана, не дорожит чувствами, легко расставаясь с очередной подружкой. Но случайно он встречает юную Шарлотту (Вайнона Райдер) и неожиданно для себя теряет голову. Однако волшебство вряд ли продлится до следующей осени, ведь девушка больна.

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«Последняя любовь мистера Моргана»

А здесь в кадре уже осень в Париже. Меланхоличное время года и самый романтичный город мира становятся идеальной декорацией для истории пожилого профессора Мэтью Моргана (Майкл Кейн). После смерти жены он одинок и потерял смысл жизни. Но в автобусе он встречает молодую преподавательницу танцев Полин (Клеманс Поэзи) и как будто снова чувствует себя молодым, обретает вкус к жизни.

«Легенды осени»