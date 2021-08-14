Пять жен и «мореходка»: что стало с Филом из «Бригады»

Владимир Вдовиченков родился в городе Гусев Калининградской области. Благодаря занятиям боксом еще в юности приобрел отличную физическую форму. Несмотря на то, что с детства увлекался кинематографом и был фанатом Жан-Клод Ван Дамма, окончил Кронштадтскую мореходную школу и четыре года служил на Северном и Балтийском флотах. В конце концов он исполнил свою мечту и окончил ВГИК, курс Георгия Тараторкина.

«Бригада» стала удачным стартом для молодого актера, дальше последовали яркие роли в прославленном «Бумере», популярных сериалах «Однажды в Ростове» и «Оптимисты», международном кинохите «Левиафан», космической драме «Салют-7». Его работы не остались незамеченными и для критиков. «Салют-7» принес номинацию на «Золотой орел», а «Левиафан» — номинацию на «Нику».

Кстати, съемки в «Левиафане» изменили и личную жизнь Вдовиченкова. У него завязался роман с актрисой Еленой Лядовой, хотя в тот момент актер был еще женат на Ольге Филипповой, а Лядова жила с Александром Яценко. Владимир и Елена тайно поженились в апреле 2015 года.

Впрочем, это не первый брак харизматичного актера: Лядова стала его пятой женой. Ранее Вдовиченков был женат на однокашнице Виктории Наталухе, Анне Коневой, Наталье Давыдовой и актрисе Ольге Филипповой. От второго брака у Владимира есть сын Леонид, а от четвертого — дочь Вероника, пишет «Рамблер/кино».

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на фестивале «Кинотавр» в сентябре 2020 года. ФОТО: Dmitry Feoktistov

Режиссер «Оптимистов» Алексей Попогребский в комментарии для ТАСС отметил, что надеется вновь когда-нибудь поработать вместе с актером и поздравил его с днем рождения:

«Поздравляю Владимира с юбилеем — артиста с уникальной, самобытной органикой и харизмой, убедительного и правдивого во всех ролях».

Сам Владимир Вдовиченков в интервью «Вечерней газете» накануне юбилея отметил, что никогда не играл бандитов:

«Я просто играл людей, которые стараются руководствоваться личными убеждениями, собственным кодексом чести. Играл тех, кто берет жизнь в свои руки и не ожидает подачек от судьбы. Тех, кто заявляет: «Я сам себе хозяин». Людей ошибающихся, заблуждающихся, может быть, глуповатых в своем понимании жизни. Но эти люди искренне считают, что делают хорошее дело — помогают своим близким, друзьям. А то, что вокруг всегда есть другие, которые при этом что-то теряют, — так это уже их проблема...»

Однако при этом он отметил, что не похож на своих экранных героев и считает себя скорее мирным жителем, обывателем.

Каждый год выходит несколько проектов с участием Владимира Вдовиченкова, он давно является одним из самых успешных отечественных актеров.