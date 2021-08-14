Видео дня: Брюс Уиллис читает по-русски стихи из фильма «Брат 2»

В ролике актер заявляет, что начал учить русский язык, чтобы поучаствовать в проекте со своим любимым российским комиком Азаматом Мусагалиевым.

Впрочем, пользователи интернета решили, что это фейк и промо-видео для нового проекта Мусагалиева.