Три брата погибли, оказавшись в ловушке в навозной яме
В Огайо, США, три брат погибли, попав в ловушку в навозной яме, когда работали с насосом на своей животноводческой ферме, сообщает News.am.
В Огайо, США, три брат погибли, попав в ловушку в навозной яме, когда работали с насосом на своей животноводческой ферме, сообщает News.am.
35-летний Брэд Вуэбкер, 31-летний Тодд Вуэбкер и 37-летний Гэри Вуэбкер скончались в больнице, куда их доставили после того как их вытащили из ямы.
Подробности того, как они оказались в яме и как долго пробыли в ней, пока неизвестны.
Предварительные вскрытия показали, что они умерли от удушья.
Начальник пожарного управления Сент-Генри Мэтт Лефельд сообщил Daily Standard, что мужчин вытащили из ямы без сознания.
Ямы для навоза могут выделять опасные газы, такие как сероводород, метан, окись углерода и аммиак, которые могут вызывать тошноту, головную боль и головокружение на более низких уровнях, а также затруднение дыхания и смерть при более высоких дозах.