Три брата погибли, оказавшись в ловушке в навозной яме

35-летний Брэд Вуэбкер, 31-летний Тодд Вуэбкер и 37-летний Гэри Вуэбкер скончались в больнице, куда их доставили после того как их вытащили из ямы.

Подробности того, как они оказались в яме и как долго пробыли в ней, пока неизвестны.

Предварительные вскрытия показали, что они умерли от удушья.

Начальник пожарного управления Сент-Генри Мэтт Лефельд сообщил Daily Standard, что мужчин вытащили из ямы без сознания.