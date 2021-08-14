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Три брата погибли, оказавшись в ловушке в навозной яме

Sõnnikuhoidla. Pilt on illustreeriv ФОТО: shutterstock.com

В Огайо, США, три брат погибли, попав в ловушку в навозной яме, когда работали с насосом на своей животноводческой ферме, сообщает News.am.

35-летний Брэд Вуэбкер, 31-летний Тодд Вуэбкер и 37-летний Гэри Вуэбкер скончались в больнице, куда их доставили после того как их вытащили из ямы.

Подробности того, как они оказались в яме и как долго пробыли в ней, пока неизвестны.

Предварительные вскрытия показали, что они умерли от удушья.

Начальник пожарного управления Сент-Генри Мэтт Лефельд сообщил Daily Standard, что мужчин вытащили из ямы без сознания.

Ямы для навоза могут выделять опасные газы, такие как сероводород, метан, окись углерода и аммиак, которые могут вызывать тошноту, головную боль и головокружение на более низких уровнях, а также затруднение дыхания и смерть при более высоких дозах.

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