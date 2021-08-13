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В Сети появился новый альбом известного ведущего и певца Максима Милованова - «Ностальгия»

ФОТО: Промо

12 августа 2021 года музыкальные магазины пополнились новым альбомом теле- и радиоведущего Максима Милованова - «Ностальгия».

Альбом включает песни разных лет, как с первого альбома Максима, так и других авторов. Альбом получился неким воспоминанием о прошлом. В него также вошли песни, записанные совместно с группами ОльгаклёшЪ и Мэй Дэй, с которыми Максим сотрудничал на протяжении последних лет, пишет Radionostalgia.su.

Альбом «Ностальгия» - это путешествие в наше доброе любимое прошлое. Здесь есть песни Визбора, Пугачёвой, Евтушенко, на которых выросло не одно поколение. А проникновенное исполнение уносит нас на десятилетия назад, даря неподдельную улыбку и добрые воспоминания.

В альбом вошли песни с первого альбома «О любви», ранее не издававшиеся на интернет-платформах, плюс песни записанные за последние 10 лет.

Скачать и послушать альбом можно тут: https://band.link/ZKFbu

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