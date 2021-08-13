«Тяжело дышит и заново учится ходить»: певица МакSим выписалась из больницы

Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Марьяна Анатольевна, Елена Викторовна, Денис Петрович и Зинаида Юрьевна — спасибо вам большое! — написала артистка в блоге, когда набралась достаточно сил. — Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу.