Приход канала Disney+ в Эстонию переносится на более позднее время

По последним данным, Disney + должен был прибыть в Центральную и Восточную Европу (включая Эстонию) осенью 2021 года, но согласно новым планам, крайний срок - лето 2022 года. Более подробная информация будет представлена ​​на мероприятии Disney+ Day 12 ноября, в день рождения сервиса, созданного в 2019 году.

Обладая 116 миллионами подписчиков, Disney+ уже существует в некоторой части Европы и транслируется в таких странах как Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Бельгия, Люксембург, Монако, Италия, Испания, Португалия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия.

Disney + расширяется во многих регионах под брендами Star, Hotstar и Star+, особенно в Южной и Центральной Америке и Азии. В целом надстройка Star представляет собой расширенную услугу на платформе Disney+, которая включает больше контента для взрослой аудитории.