Вернувшуюся из рейса олимпийскую чемпионку Эрику Кирпу ждал допинг-контроль

29-летняя Эрика Кирпу из Тарту завоевала золотую медаль в командном зачете на шпагах в Токио. После празднования победы и вечеринок в Эстонии Кирпу поспешила вместе с любимым Энрико Гароццо в Италию, откуда ее молодой человек также родом.

Сегодня в полночь Кирпу объявила в своем Instagram, что она вернулась в Таллинн. Спустя всего несколько часов, в полшестого утра, спортсменку уже ждал допинг-контроль.

«Когда надеялась поспать, но у антидопинга были на меня свои планы. Пришли брать пробу на допинг в 6 утра», - написала сонная Кирпу.

Женщина также поделилась c Limon.ee, что стоило ей только уснуть, как в дверь уже постучали.