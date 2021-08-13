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Вернувшуюся из рейса олимпийскую чемпионку Эрику Кирпу ждал допинг-контроль

28.07.2021. Tallinn. Olümpiavõitjatest Eesti epeenaiskonna vastuvõtt Tallinna lennujaamas. Foto Eero Vabamägi, Postimees ФОТО: Eero Vabamägi

Эрика Кирпу, которая привезла домой золото с Олимпийских игр, вчера поздно ночью вернулась из Италии, где она наслаждалась отпуском с любимым человеком. Уже рано утром раздался звонок в дверь - спортсменке предстояло пройти допинг-контроль.

29-летняя Эрика Кирпу из Тарту завоевала золотую медаль в командном зачете на шпагах в Токио. После празднования победы и вечеринок в Эстонии Кирпу поспешила вместе с любимым Энрико Гароццо в Италию, откуда ее молодой человек также родом.

Сегодня в полночь Кирпу объявила в своем Instagram, что она вернулась в Таллинн. Спустя всего несколько часов, в полшестого утра, спортсменку уже ждал допинг-контроль.

«Когда надеялась поспать, но у антидопинга были на меня свои планы. Пришли брать пробу на допинг в 6 утра», - написала сонная Кирпу.

Женщина также поделилась c Limon.ee, что стоило ей только уснуть, как в дверь уже постучали.

Рано утром Эрике Кирпу пришлось заполнять форму на допинг-контроль.  ФОТО: Instagram/Erika Kirpu
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