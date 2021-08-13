Вернувшуюся из рейса олимпийскую чемпионку Эрику Кирпу ждал допинг-контроль

Эрика Кирпу, которая привезла домой золото с Олимпийских игр, вчера поздно ночью вернулась из Италии, где она наслаждалась отпуском с любимым человеком. Уже рано утром раздался звонок в дверь - спортсменке предстояло пройти допинг-контроль.
29-летняя Эрика Кирпу из Тарту завоевала золотую медаль в командном зачете на шпагах в Токио. После празднования победы и вечеринок в Эстонии Кирпу поспешила вместе с любимым Энрико Гароццо в Италию, откуда ее молодой человек также родом.
Сегодня в полночь Кирпу объявила в своем Instagram, что она вернулась в Таллинн. Спустя всего несколько часов, в полшестого утра, спортсменку уже ждал допинг-контроль.
«Когда надеялась поспать, но у антидопинга были на меня свои планы. Пришли брать пробу на допинг в 6 утра», - написала сонная Кирпу.
Женщина также поделилась c Limon.ee, что стоило ей только уснуть, как в дверь уже постучали.