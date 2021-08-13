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Вы готовы к ужасу? В пятницу, 13-е в Хаапсалу стартует кинофестиваль HÕFF

HÕFFil linastub eepilis-muusikaline küberpunk-seiklus kosmoseavarustes «Kosmilised masinad», mida näeb ka PÖFFi veebikinos. ФОТО: Filmikaader

С 13-о по 15-е августа в Хаапсалу в очередной раз пройдет марафон фильмов в жанре ужасов и фантастики HÕFF, благодаря которому на три дня город наполнится киноманами, ищущими кинематографических впечатлений.

Кинофестиваль, который впервые состоялся в Хаапсалу в 2005 году, стал одним из самых ярких событий для киноманов.

Фестиваль знакомит зрителей из Эстонии, а также из других стран с подборкой свежих фильмов ужасов и фантастики. Основное внимание уделяется фильмам в жанрах независимого и арт-хаусного жанра, которые, скорее всего, сложно найти в эстонских кинотеатрах и трансляциях по ТВ.

В этом году список фильмов довольно длинный. В него входят такие работы, как печально известный фильм Сусанны Шманев «Вирус», три короткометражных фильма Марта Сандера и новая подборка короткометражных фильмов, а также старое доброе ретро «Rops». Помимо местных фильмов, в программе встречаются и зарубежные.

Для участия в фестивале необходимо подтверждение вакцинации против Covid-19, справка о том, что человек переболел коронавирусом или отрицательный результат теста. В пятницу и субботу также можно сделать экспресс-тест на месте, его стоимость составляет 5 евро. Сертификат экспресс-теста действителен в течение 48 часов, то есть до конца фестиваля.

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