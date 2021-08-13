Вы готовы к ужасу? В пятницу, 13-е в Хаапсалу стартует кинофестиваль HÕFF

Кинофестиваль, который впервые состоялся в Хаапсалу в 2005 году, стал одним из самых ярких событий для киноманов.

Фестиваль знакомит зрителей из Эстонии, а также из других стран с подборкой свежих фильмов ужасов и фантастики. Основное внимание уделяется фильмам в жанрах независимого и арт-хаусного жанра, которые, скорее всего, сложно найти в эстонских кинотеатрах и трансляциях по ТВ.

В этом году список фильмов довольно длинный. В него входят такие работы, как печально известный фильм Сусанны Шманев «Вирус», три короткометражных фильма Марта Сандера и новая подборка короткометражных фильмов, а также старое доброе ретро «Rops». Помимо местных фильмов, в программе встречаются и зарубежные.