Монеточка решила поменять псевдоним: на рассмотрении Рубль, Десятка и Купюра

«Мне в последнее время очень не нравится мой псевдоним. Я его переросла», — сказала исполнительница.

Вместе интервьюер и его гостья подумали, как можно сделать Монеточку более звучной, взрослой и презентабельной. Быков предложил ей варианты «Рубль» и «Десятка». Немного подумав, певица сообщила, что могла бы называть себя «Купюрой».

Также Монеточка — а пока ее зовут именно так — рассказала, что на самом деле не обладает высоким голосом, который привыкли слышать поклонники. Такое несмелое пение, отметила артистка, было нужно ей как способ скрыть нехватку профессиональных навыков, «защитный механизм». Теперь над своим звучанием звезда работает с преподавателем по вокалу, учится брать более низкие ноты. По словам Монеточки, ей хочется быть «обыкновенной хорошей певицей».