Пятница, 13-е: реальные происшествия и катастрофы этого дня

Приговор для Аль Капоне: 13 июля 1931 года

Аль Капоне, 1931 год. ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

Аль Капоне был авторитетом в криминальных кругах Америки 20-х и 30-х годов. Кроме него и его бандитов простых граждан донимала Великая депрессия и Сухой закон, который гангстеру был не писан. Мужчина торговал спиртным и другой контрабандой. Именно он ввел понятие рэкета, начав эксплуатацию проституток в сговоре с полицейскими.

В пятницу, 13 июля 1931 года, Аль Капоне предстал перед судом и получил 11 лет тюрьмы. Впереди его ожидала работа в тюремной обувной мастерской, нейросифилис, нападки других заключенных, перевод в Алькатрас, ножевое ранение и инсульт.

Умер Аль Капоне уже на свободе, в окружении семьи. На момент смерти он обладал разумом 12-летнего ребенка из-за нейросифилиса. Если для родственников и преступников 13 июля 1931 года стало трагическим, то для ночных бабочек и честных граждан Америки этот день принес настоящее облегчение.

Чудо в Андах: 13 октября 1972 года

В пятницу, 13 октября 1972 года, команда аргентинских регбистов пересекала Анды на авиалайнере Fairchild FH-227D. У этих самолетов была дурная слава: каждая третья из них попадала в аварию. Тем не менее у команды хватило денег только на такой перелет: они направлялись на товарищескую игру в Сантьяго. На борту находились пять членов экипажа и 40 пассажиров, среди которых были спортсмены, а также их родственники и спонсоры.

Ребята балагурили и подшучивали над аэрофобами. Пилоты тем временем тревожились из-за погоды — слишком много облаков было в тот день. Из-за них они не увидели притаившиеся впереди горы. Летчикам удалось избежать столкновения. Но самолет задел крылом вершину горы. Затем отделился хвост авиалайнера: часть пассажиров погибли еще в воздухе. Самолет рухнул на снег — возможно, именно поэтому кому-то удалось выжить, но их ждала страшная участь.

Впереди у них было почти два месяца, в течение которых они боролись за свои жизни на холоде до — 40. Выжившие строили убежища из обломков самолета и питались трупами товарищей. Через время двое регбистов решили отправиться на поиски спасателей и спустя 72 дня оставшиеся пассажиры злополучного рейса были спасены! Из 45 человек на борту Fairchild погибли 29. Об этой истории снимут не один фильм, а участники трагических событий напишут книги о пережитом.

Крушение Costa Concordia: 13 января 2012 года

Крушение Costa Concordia. ФОТО: GREGORIO BORGIA/AP

В январе 2012 года лайнер Costa Concordia вышел из итальянского порта Чивитавеккья в тур «Семь ночей средиземноморской зимы». Традиционно перед началом путешествия корабль попытались «крестить», ударив бутылкой шампанского о его борт, но она осталась в целости. Тогда никто не увидел в этом дурного предзнаменования. Пассажиров впереди ожидал отпуск мечты, а персонал — рабочие будни. По плану корабль должен был зайти в несколько итальянских портов, а также в испанскую Барселону и французский Марсель.

А пока пассажиры обедали в ресторанах, занимались спортом в фитнес-зале, гуляли по бутикам и наслаждались зрелищами в 4D кинотеатре. На судне отдыхали и работали более четырех тысяч человек. Но скоро развлечениям и рабочей рутине пришел конец.

В пятницу, 13 января 2012 года, гигантский лайнер наткнулся на каменный риф и лег на бок. В момент аварии несколько человек упали за борт. Кто-то оказался заблокирован в каюте. Спасателям понадобилась ночь, чтобы эвакуировать пассажиров. Изначально шла речь о трех погибших людях, со временем цифра возросла до 32 человек.

Позже выяснится, что решение сменить курс принял капитан корабля Франко Скеттино. Он отдал команду максимально приблизиться к острову Джильо, чтобы порадовать старшего стюарда, который был оттуда родом. Также Скеттино поздно начал эвакуацию и не отправил сигнал бедствия — береговая охрана сама связалась с Costa Concordia. Ответственность за крушение понесли шесть человек. Капитана приговорили к 16 годам тюрьмы.

Что говорит статистика

Несмотря на дурную репутацию пятницы, 13-го, ученые не считают, что в эту дату количество серьезных происшествий увеличивается.

В 2008 году статистики из Голландии высчитали, сколько аварий приходится на злополучную пятницу, 13-го и сравнили данные с тем, что творится в обычные дни. Согласно результатам, полученным голландским центром страховой статистики, число краж и происшествий в этот день даже меньше, чем обычно.