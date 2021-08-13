Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью

На самом деле нет никаких оснований для отстранения от должности или смещения мистера Спирса. Тем не менее, несмотря на то, что господин Спирс является целью неоправданных нападений, он не считает, что публичная борьба с дочерью за его продолжающуюся службу в качестве ее опекуна будет в ее интересах. Мистер Спирс намеревается работать с судом и новым поверенным своей дочери, чтобы подготовиться к упорядоченному переходу к новому опекуну,