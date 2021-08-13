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Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью

Бритни Спирс ФОТО: Eduardo Munoz

Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опеки над певицей, он подал в суд ходатайство о его отстранении от этой роли, пишет Супер.

Адвокат, который представляет его интересы, сообщил, что причиной Джейми Спирс считает публичную битву с дочерью, хотя реальных оснований для отставки нет.

На самом деле нет никаких оснований для отстранения от должности или смещения мистера Спирса. Тем не менее, несмотря на то, что господин Спирс является целью неоправданных нападений, он не считает, что публичная борьба с дочерью за его продолжающуюся службу в качестве ее опекуна будет в ее интересах. Мистер Спирс намеревается работать с судом и новым поверенным своей дочери, чтобы подготовиться к упорядоченному переходу к новому опекуну,

- сказал адвокат Джейми Спирса.

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