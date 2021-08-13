«Папа встретил другую»: Родион Газманов раскрыл всю правду о разводе родителей

Когда родители Родиона развелись, ему было всего 12 лет. Лишь с годами Газманов-младший понял, что на самом деле послужило причиной распада их семьи.

«Папа встретил другую женщину и по этой причине принял решение уйти из семьи. Я очень хотел, чтобы родители были вместе. Мне казалось, что после разрыва ничего не будет. Мама очень тяжело переживала, я это видел. Во многом ее понимаю: она отдала лучшие годы отцу и вправе была рассчитывать на подобную отдачу с его стороны. Но это жизнь, что случилось, то случилось», — разоткровенничался 40-летний сын певца в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым.

Несмотря ни на что, Газманов-младший не злится на отца и его нынешнюю супругу. Как известно StarHit, сегодня все они поддерживают теплое общение.

«Не всегда был и бываю согласен с поступками отца, но у нас никогда не было препятствий для разговоров. В любом случае, мама и папа — мои родные люди, с которыми наше время вместе, увы, ограничено. И я не хочу жить в обидах и разборках. Для меня важнее любовь, понимание и радость», — отметил Родион.