Спасибо спорту: 53-летний Агутин показал подтянутое тело без концертных нарядов

Недавно он отправился в солнечный Майами на отдых. Но лежать без дела и загорать, конечно, не стал. Большую часть времени Агутин проводит в бассейне — работает над красотой тела, не давая слабины. Результаты поклонников просто поражают.

На этом фото знаменитый певец позирует сразу после очередного заплыва. Из одежды — только спортивные шорты. Загорелый и подтянутый торс невозможно не заметить.

«Лето там, где мы есть», — скромно подписал снимок Леонид Агутин.

Агутин показал подтянутое тело без концертных нарядов ФОТО: Instagram @agutinleonid

Как известно, фанаты давно мечтают выведать у артиста секрет стройности. Но он все время лишь отшучивается. Музыкант уверяет: из всех диет соблюдает только самую любимую — макаронную, а из серьезного спорта обожает только бильярд, передает Пятый канал.