Спасибо спорту: 53-летний Агутин показал подтянутое тело без концертных нарядов

Знаменитый певец Леонид Агутин в свои 53 года даст фору молодым: физическая форма просто блестящая. Артист старательно поддерживает образ удалого ловеласа — пожирателя женских сердец, где бы ни находился.
Недавно он отправился в солнечный Майами на отдых. Но лежать без дела и загорать, конечно, не стал. Большую часть времени Агутин проводит в бассейне — работает над красотой тела, не давая слабины. Результаты поклонников просто поражают.
На этом фото знаменитый певец позирует сразу после очередного заплыва. Из одежды — только спортивные шорты. Загорелый и подтянутый торс невозможно не заметить.
«Лето там, где мы есть», — скромно подписал снимок Леонид Агутин.
Как известно, фанаты давно мечтают выведать у артиста секрет стройности. Но он все время лишь отшучивается. Музыкант уверяет: из всех диет соблюдает только самую любимую — макаронную, а из серьезного спорта обожает только бильярд, передает Пятый канал.
Впрочем, как-то раз журналистам удалось разговорить Агутина. Он поведал, что почти не пьет спиртное и не увлекается сладким. Отказаться от еды совсем артист не может — «начинает бросаться на людей». Из плотной пищи употребляет только курицу и рыбу. В «черный список» также входят газированные напитки. Леонид Николаевич предпочитает воду, свежевыжатые соки и чаи.