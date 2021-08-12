Молодой житель Таллинна отличился находчивостью: паспорт вакцинации на футболке - как вам такое?

«Почему-то мне это казалось вполне логичным! Зачем постоянно искать этот паспорт в кармане? Когда я сделал принт на футболке, это решение еще не было проверено на практике, и, честно говоря, я не был уверен, что оно вообще сработает», - рассказал Каспар Elu24. Молодой человек уже успел побывать в такой футболке в Хельсинки, но, к сожалению, не нашлось возможности ее где-либо показать.