Молодой житель Таллинна отличился находчивостью: паспорт вакцинации на футболке - как вам такое?

Каспар Каур поделился фото своей футболки с вакцинационным паспортом в Twitter. Сними куртку и сканируйте QR-код!
«Почему-то мне это казалось вполне логичным! Зачем постоянно искать этот паспорт в кармане? Когда я сделал принт на футболке, это решение еще не было проверено на практике, и, честно говоря, я не был уверен, что оно вообще сработает», - рассказал Каспар Elu24. Молодой человек уже успел побывать в такой футболке в Хельсинки, но, к сожалению, не нашлось возможности ее где-либо показать.
Идея Каспара получила высокую оценку в социальных сетях: огромное количество лайков и комментариев от восхищающихся такой идеей пользователей Сети!
Как вам такое решение? Делитесь своим мнением в комментариях!