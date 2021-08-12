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Молодой житель Таллинна отличился находчивостью: паспорт вакцинации на футболке - как вам такое?

Каспар Каур распечатал свой сертификат о вакцинации на футболке. ФОТО: Karl Anders Vaikla/ Instagram @karlandersvaikla

Где разместить свидетельство о вакцинации, чтобы это было максимально удобно? Распечатать? Добавить в Apple Wallet или установить в качестве обоев на смартфоне? Нет. Этот молодой таллиннец пошел дальше! 

Каспар Каур поделился фото своей футболки с вакцинационным паспортом в Twitter. Сними куртку и сканируйте QR-код!

«Почему-то мне это казалось вполне логичным! Зачем постоянно искать этот паспорт в кармане? Когда я сделал принт на футболке, это решение еще не было проверено на практике, и, честно говоря, я не был уверен, что оно вообще сработает», - рассказал Каспар Elu24. Молодой человек уже успел побывать в такой футболке в Хельсинки, но, к сожалению, не нашлось возможности ее где-либо показать.

Идея Каспара получила высокую оценку в социальных сетях: огромное количество лайков и комментариев от восхищающихся такой идеей пользователей Сети!

Каспар Каур распечатал свой сертификат о вакцинации на футболке. ФОТО: Karl Anders Vaikla/ Instagram @karlandersvaikla

Как вам такое решение? Делитесь своим мнением в комментариях!

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