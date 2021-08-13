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Ученые объяснили, какие ошибки при заваривании превращают чай в яд

Чай. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Немецкие исследователи рассказали, какие ошибки при заваривании могут превратить обычный чай в опасный яд. Об этом пишет Пятый канал со ссылкой на издание Focus.de.

Во-первых, ученые настоятельно рекомендуют строго придерживаться инструкции о заваривании, указанной на упаковке продукта.

В обработанных на производстве листьях чая могут содержаться опасные бактерии и микробы. Поэтому заваривать напиток следует исключительно кипятком, дабы уничтожить любые вредные примеси. Чтобы они не попали в человеческий организм, стоит заваривать чай, как минимум, в течение пяти минут.

При этом, исследователи утверждают — передерживать напиток также не стоит. В случае слишком длительной заварки чай теряет свои полезные свойства и не может принести человеку никакой пользы.

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