Лайфхак для путешественников: как бесплатно попасть в отель или бизнес-класс

Бесплатный отель

Женщина летела в Марокко и делала длительную пересадку в Стамбуле. Она заранее обеспокоилась наличием ночлега и позвонила в авиакомпанию. В итоге ей бесплатно предоставили номер в четырехзвездочном отеле.

Известно, что в Сингапуре при стоповере (транзитная остановка, длящаяся от 23 часов 59 минут) выдается бесплатная виза на 96 часов, чтобы путешественники смогли ознакомиться с местными достопримечательностями.

Сэкономить на перелете

Эксперты уверяют, что составные сложные маршруты часто стоят на порядок меньше, нежели прямые перелеты. Например, билет из Иркутска в Бангкок напрямую обойдется путешественнику в сумму порядка 18 тысяч рублей. Однако агрегаторы способны предложить билеты с пересадками по цене всего 12 тысяч рублей.

Обычно транзитная остановка длится не более трех суток. Некоторые авиаперевозчики самостоятельно оплачивают пассажирам номера в гостиницах. Чаще всего это четырех и пятизвездочные отели.

В Сингапуре есть еще и платный стоповер. Примерно за четыре тысячи рублей можно переночевать в гостинице, бесплатно доехать туда из аэропорта и обратно, а также посетить несколько экскурсий.

По посадочному талону — в бассейн

При лейовере (остановка менее шести часов) некоторые авиакомпании предлагают клиентам посещение комнат отдыха, бассейна и иногда могут предоставить гостиницу.

Более подробно о привилегиях и обслуживании при лейоверах и стоповерах нужно узнавать непосредственно у перевозчиков.

Бесплатный бизнес-класс

Во-первых, бесплатно из эконом-класса в «бизнес» можно перебраться, используя накопленные мили. Также вас могут пересадить, если вы совершили более десяти перелетов в год, используя услуги одной и той же авиакомпании.

Иногда при регистрации путешественникам могут предложить бизнес-класс, если они празднуют какое-то радостное событие — день рождения или свадьбу.