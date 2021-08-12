Сын Робина Уильямса написал трогательное обращение к отцу спустя 7 лет, как тот свел счёты с жизнью

Робин вдохновил меня стать врачом и педиатром. В детстве я смотрел "Целителя Адамса", и он тут же стал моим любимым фильмом. Я часто думаю об Уильямсе, особенно сегодня. Бьюсь об заклад, я не единственный доктор, которого он вдохновил,

Я бывший сотрудник благотворительного фонда Make-A-Wish. Ваш отец был одним из самых бескорыстных и сострадательных людей, которых я когда-либо встречал! Он принёс столько радости и любви многим детям, которым это было так нужно! Сожалею о вашей потере. Посылаю крепкие объятия,