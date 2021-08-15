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Эзотерики, счастливчики и обиженные судьбой: что говорила Ванга о разных знаках Зодиака

Знаки Зодиака. Иллюстративны снимок. ФОТО: Shutterstock

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга разделяла людей на три группы по знакам Зодиака: счастливчиков, тех, кого судьба не жалует, и тех, кто при желании мог бы составить ей конкуренцию. Узнайте, к какой группе относитесь вы.

Знаки Зодиака, которым улыбается удача. В их жизни если и бывают проблемы, то только как следствие их неправильного поведения. По мнению Ванги, они наделены особой силой и энергетикой, из-за чего Вселенная оберегает их от всех напастей.

Тельцы уверены в себе, спокойны и рассудительны. Они крепко стоят на ногах, знают, чего хотят, и идут к своей цели, а судьба им лишь немного помогает, подталкивая в нужном направлении. Испортить свою жизнь представители этого знака могут упрямством и отказом принимать дары судьбы.

Скорпионов Ванга считала самым загадочным знаком зодиака. На первый взгляд они агрессивны, но внутри очень ранимы. Этому знаку зодиака нужно учиться доверять окружающим, иначе он может потерять все из-за того, что вовремя не поблагодарил кого-то.

Львы также находятся на хорошем счету у звезд. Проблемы в их жизни возникают только тогда, когда в погоне за превосходством Лев начинает слишком сильно превозносить себя. Ванга рекомендовала представителям этого знака умерить свое «Я» и начать помогать людям, заботиться о других. Тогда они смогут полностью избежать трудностей и прожить счастливую жизнь.

Рыбы очень нравятся окружающим, отчего все желаемое дается им легко. Стоит представителям этого знака только подумать о чем-то, как это буквально само идет к ним в руки. Ясновидящая рекомендовала рожденным под этим созвездием лишь быть более серьезными.

Знаки Зодиака с тяжелой судьбой. Некоторым представителям астрологического круга не так повезло — судьба постоянно подкидывает им все новые и новые испытания. Для них у Ванги было несколько советов, которые могут помочь улучшить жизнь.
 
Весам досталась не самая лучшая черта характера — они очень зависят от мнения окружающих. Представителям этого знака важно, чтобы все вокруг любили их, в том числе поэтому они не умеют отказывать в помощи даже тем, кому ее оказывать вообще не стоит. Ясновидящая рекомендовала Весам перестать думать о других и научиться брать ответственность за свои действия.
 
Близнецы склонны к вредным привычкам. Чтобы высшие силы обратили на них внимание, от пагубных страстей нужно отказаться. К тому же стоит стать смелее, но спокойнее, и не бросаться из одной крайности в другую при возникновении сложностей.
 
Рак — один из самых эмоциональных и при этом пессимистично настроенных знаков зодиака. Их постоянные жалобы на жизнь провоцируют судьбу подкидывать все новые и новые проблемы. Ванга рекомендовала Ракам легче относиться к неудачам и побольше прислушиваться к своим более позитивным друзьям.
 
Козерог все время преодолевает какие-то препятствия и сложности, большинство из которых создал себе сам. Такую жизнь точно нельзя назвать легкой. Тем не менее звезды одарили этих людей выносливостью и целеустремленностью, эти качества нужно развивать в себе, чтобы наконец вступить на «белую полосу» жизни.
 
Знаки, обладающие уникальными способностями. Некоторых представителей астрологического круга побаивалась даже Ванга, ведь Вселенная наделила их экстрасенсорными навыками. Развивая их, эти люди могли бы составить сильную конкуренцию и самой известной болгарской ясновидящей.

Водолеи чаще других сталкиваются с эффектом дежавю и видят вещие сны. Со стороны представители этого знака кажутся многим немного странными, но при этом невероятно привлекательными. Им стоит развивать в себе дар целительства и учиться предсказывать будущее, говорила Ванга.

Рациональных и практичных Дев предсказательница считала очень одаренными людьми. Высшие силы наделили их даром эмпатии — они тонко чувствуют других людей и могут давать очень ценные советы, к которым непременно стоит прислушаться. А вот обижать Деву не надо — в ответ можно получить ворох мелких неприятностей и проблемы со здоровьем.

Стрельцам даже не придется ничего развивать — мощнейшим даром они наделены от рождения, достаточно лишь с благодарностью принять его. При этом все их способности направлены на помощь людям. Представители этого знака — настоящие ангелы-хранители для своих родных и близких. Собственные желания они могут исполнить, лишь загадав их в полнолуние.

 
 

Со стороны кажется, что Овнов судьба словно ведет за руку, обходя все неприятные сюрпризы. На самом деле, они не прирожденные счастливчики. Все блага достаются им, потому что они умеют правильно визуализировать. Стоит Овну чего-то по-настоящему захотеть и представить это, как желаемое тут же появляется самым чудесным образом. Овны должны помогать своим близким и обязательно заниматься благотворительностью, тогда их дар будет становиться все сильнее.

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