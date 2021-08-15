Эзотерики, счастливчики и обиженные судьбой: что говорила Ванга о разных знаках Зодиака

Знаки Зодиака, которым улыбается удача. В их жизни если и бывают проблемы, то только как следствие их неправильного поведения. По мнению Ванги, они наделены особой силой и энергетикой, из-за чего Вселенная оберегает их от всех напастей.

Тельцы уверены в себе, спокойны и рассудительны. Они крепко стоят на ногах, знают, чего хотят, и идут к своей цели, а судьба им лишь немного помогает, подталкивая в нужном направлении. Испортить свою жизнь представители этого знака могут упрямством и отказом принимать дары судьбы.

Скорпионов Ванга считала самым загадочным знаком зодиака. На первый взгляд они агрессивны, но внутри очень ранимы. Этому знаку зодиака нужно учиться доверять окружающим, иначе он может потерять все из-за того, что вовремя не поблагодарил кого-то.

Львы также находятся на хорошем счету у звезд. Проблемы в их жизни возникают только тогда, когда в погоне за превосходством Лев начинает слишком сильно превозносить себя. Ванга рекомендовала представителям этого знака умерить свое «Я» и начать помогать людям, заботиться о других. Тогда они смогут полностью избежать трудностей и прожить счастливую жизнь.

Рыбы очень нравятся окружающим, отчего все желаемое дается им легко. Стоит представителям этого знака только подумать о чем-то, как это буквально само идет к ним в руки. Ясновидящая рекомендовала рожденным под этим созвездием лишь быть более серьезными.

Знаки Зодиака с тяжелой судьбой. Некоторым представителям астрологического круга не так повезло — судьба постоянно подкидывает им все новые и новые испытания. Для них у Ванги было несколько советов, которые могут помочь улучшить жизнь.

Весам досталась не самая лучшая черта характера — они очень зависят от мнения окружающих. Представителям этого знака важно, чтобы все вокруг любили их, в том числе поэтому они не умеют отказывать в помощи даже тем, кому ее оказывать вообще не стоит. Ясновидящая рекомендовала Весам перестать думать о других и научиться брать ответственность за свои действия.

Близнецы склонны к вредным привычкам. Чтобы высшие силы обратили на них внимание, от пагубных страстей нужно отказаться. К тому же стоит стать смелее, но спокойнее, и не бросаться из одной крайности в другую при возникновении сложностей.

Рак — один из самых эмоциональных и при этом пессимистично настроенных знаков зодиака. Их постоянные жалобы на жизнь провоцируют судьбу подкидывать все новые и новые проблемы. Ванга рекомендовала Ракам легче относиться к неудачам и побольше прислушиваться к своим более позитивным друзьям.