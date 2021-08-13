Рукоприкладство и ревность: всплыли детали романа Макеевой и Макарова

В отношениях с Макеевой Макаров показал себя не с лучшей стороны. Актриса впоследствии жаловалась, что возлюбленный легко мог поднять на нее руку. Также Анастасии не нравилась постоянная ревность со стороны Алексея. Однажды в порыве эмоций Макаров сильно навредил звезде. Поводом послужило откровенное стихотворение, которое Макеевой прислал ее друг.

«Я уже не помню ни строчки оттуда. Но стишок был эротического содержания, посвященный женщинам. Всплыла эсэмэска — Леша увидел и, не сказав ни слова, отреагировал вот так: два удара — и я в нокауте. Я даже не успела ничего понять, потеряла сознание», — вспоминала ранее Анастасия в студии программы «Секрет на миллион».

После очередных побоев Макеева решила расстаться с Макаровым, устав от вечных припадков ревности и рукоприкладства. Сам Алексей, как оказалось, очень тяжело переносил разрыв с возлюбленной. Об этом только сейчас рассказала актриса Анна Миклош в студии программы «Судьба человека». «Леша — глубочайшей души человек, очень нежный. С ним надежно. Когда мы работали вместе, он тяжело переживал разрыв с Настей Макеевой. Я в какой-то момент стала его слушателем, была готова ему помочь», — сказала Миклош Борису Корчевникову.

Как и Макеева, Алексей Макаров впоследствии пережил несколько неудачных браков. Анастасия, к слову, сейчас счастлива со своим четвертым мужем, строителем из Словении Романом Мальковым. Однако актрисе постоянно приходится сталкиваться с обвинениями в том, что она увела возлюбленного из семьи. В конфликт актрисы с семьей бывшего мужа втянули даже детей. Теперь Макеева грозит 14-летней дочери супруга от первого брака уголовной ответственностью за грязные инсинуации, которые распространяет девочка.