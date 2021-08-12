Красный — от депрессий, желтый — для памяти: что цвет может рассказать о продуктах

— Белую пигментацию дает аллицин. У него есть антибактериальные свойства, он способствует улучшению памяти, уменьшает риск болезней сосудов, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Также в белых продуктах содержится кверцетин. Он считается одним из самых мощных антиоксидантов, помогает организму регулировать высокое давление и снижать уровень холестерина в крови, а также укрепляет стенки сосудов.

Считается, что кверцитин обладает омолаживающими свойствами, уменьшает воспалительные процессы в организме, оздоравливает его, предотвращает и устраняет аллергические реакции. Чемпион по количеству кверцетина среди белых продуктов — лук.