Богатые, но холостые: ТОП-5 самых завидных женихов России

Марат Сафин

Марат Сафин. ФОТО: Скриншот с Instagram

На первой строчке рейтинга — знаменитый теннисист Марат Сафин. В свои 41 спортсмен до сих пор одинок, хоть и неприлично богат: его состояние оценивается в 15 миллионов долларов. С тех пор как Марат обрел популярность, он пытался построить отношения со многими звездами шоу-бизнеса: с актрисой Еленой Кориковой, певицами Натальей Осиповой и Аидой Гарифуллиной, моделью Валерией Якубовской, а также с дочерью нефтяного магната Александра Жукова дизайнером Дарьей Жуковой. Однако ни один из этих романов не закончился свадьбой.

Тимур Батрутдинов

Тимур Батрутдинов ФОТО: Instagram

Звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов по праву расположился на второй строчке рейтинга завидных женихов. Он не раз признавался: долгие годы ищет любимую, но, к сожалению, не может остановиться на ком-то одном. Раз от раза шоумен влюбляется, но чувства быстро остывают. А ведь он так мечтает о семье и детях!

Павел Дуров

Павел Дуров ФОТО: Скриншот с Instagram

На третьей позиции — основатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров. Долларовый миллиардер не любит распространяться о том, что творится в его личной жизни. Кроме того, программист не тратит время на социальные сети, лишь изредка выставляя сексуальные фото с оголенным торсом. Может, это — особый сигнал?

Алексей Воробьев

Алексей Воробьев ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

Молодой и талантливый певец Алексей Воробьев занимает четвертую строчку ТОПа неженатых красавцев России. В последние годы артист пытался строить отношения и с Викторией Дайнеко, и с Анной Чиповской, и с Оксаной Акиньшиной, но все в пустую. Даже шоу «Холостяк» не стало судьбоносным в жизни Алексея. В финале проекта он заявил: его будущей невесте недостаточно быть роковой красоткой, она должна состояться как личность.

Егор Крид

Егор Крид ФОТО: Скриншот с Instagram