19-летний русский рэпер Samoginson выпустил второй клип на эстонском языке

После успешной совместной работы с рэпером AG, которая собрала более 50 тысяч прослушиваний на всех цифровых музыкальных площадках [AG x SAMOGINSON — ŠKODA (Music Video, 2020)], рэпер Samoginson выпускает второй сингл с эстонским рэпером ROM. Песня была записана на профессиональной студии Blackwood.

Samoginson, или Nikita Samogin, 19-летний музыкант, выпустил свою вторую работу. После первого релиза прошел почти один год. Сам Никита говорит, что работу над новым треком «Beast» он начал еще в сентябре 2020 года. Было много проблем, таких как, например, смена музыканта «на фите», желание что-то поменять и улучшить музыкальную композицию и так далее. Он рад наконец-то выпустить этот трек, над которым долго и усиленно работал, ведь теперь есть свобода для создания новой музыки.

ROM, или Romet Roots, 24-летний рэпер выпускает очередную совместную работу. Ранее ROM не делал совместные работы с русскими рэперами, однако русские слэнги иногда появляются в текстах его песен. Самый популярный трек ROM’а на сегодняшний день является совместная работа с säm’ом «rakett69» [ROM x säm - rakett69 (Official Audio)].

Beast - это одно из немногих произведений в Эстонии, которое выпущено на 2-х языках: русском и эстонском. В последнее время на двух языках выпускает свои работы и артист Gameboy Tetris. Артисты хотят этим показать, что музыка - это нечто выше, в ней не должно быть языковых барьеров.

Музыкальное видео было снято при поддержке магазина одежды Ballzy, компании Beast Tesla rent и других.