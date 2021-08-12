Принца Эндрю официально обвинили в изнасиловании несовершеннолетней: его ждет суд

Вирджиния утверждает, что подвергалась сексуальному насилию в Лондоне, Нью-Йорке и на Карибах. Причем, по ее словам, все это произошло в период с 1999 по 2002 год — ей на тот момент было от 16 до 19 лет, то есть принц Эндрю вступал с ней в сексуальную связь, в том числе когда она была несовершеннолетней, пишет spletnik.ru.

Робертс обвинила герцога Йоркского, отца принцесс Беатрис и Евгении, в нанесении ей побоев и умышленном причинении морального вреда. В иске, поданном в день 38-летия Робертс, утверждается, что ее трижды заставляли заниматься сексом с сыном британской королевы по приказу финансиста Джеффри Эпштейна, который был осужден за секс-торговлю несовершеннолетними (он покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе) и с которым принц Эндрю поддерживал связь.

Prints Andrew ja nooruke Virginia Roberts 2001. aastal. ФОТО: /Supplied by Capital Pictures

В иске также говорится, что принц Эндрю был одним из влиятельных мужчин, которым Эпштейн "предоставлял" Робертс для сексуальных утех.

Сексуальное насилие принца Эндрю над ребенком, который был жертвой секс-торговли, в то время когда ему самому было около 40 лет, выходит за все возможные рамки приличия и недопустимо в цивилизованном сообществе, отмечается в судебном документе.

Объясняя свое решение подать судебный иск против герцога Йоркского, Вирджиния Робертс отметила, что выступает от имени всех жертв и хочет добиться справедливости. «Если бы я не предприняла эти действия, я подвела бы свою семью и всех жертв. Я возлагаю на принца Эндрю ответственность за то, что он сделал со мной. Влиятельные и богатые люди не освобождаются от ответственности за свои действия. Я надеюсь, что другие жертвы увидят, что это возможно — не жить в безмолвии и страхе, можно исправить свою жизнь, высказываясь и требуя справедливости», — говорит она.

Принц Эндрю обвинения в свой адрес отрицал и заявлял, что никогда не был знаком с Вирджинией. Теперь, когда против него подан гражданский иск, герцога могут допросить под присягой и обязать его передать следствию всю переписку, связанную с этим делом.