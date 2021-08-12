Проголосуйте за самую сексуальную бабушку Эстонии: кто заслуживает приз зрительских симпатий?

По словам руководителя агентства Angel Models Agency Анны Микконен, конкурс проходит уже в третий раз. «В прошлом году из-за пандемии и действующих ограничений мероприятие пришлось отложить. В этом году конкурс проходит несмотря ни на что. Единственное, пришлось ограничить количество гостей мероприятия исходя из указа правительства. Поэтому просим всех желающих посетить этот праздник красоты и таланта заранее приобрести билеты, которых в продаже всего 50. Если кто-то не сможет попасть на наш конкурс, то просим не расстраиваться, а просто выбрать удобное место с доступом в интернет и поболеть за наших красавиц в онлайн-трансляции мероприятия», - сказала Анна. «Главная цель конкурса - показать широкой публике, что женщина в любом возрасте может быть в прекрасной форме. Приходите на финал и вы сами все увидите. Наши финалистки не скрывают возраста, им это не нужно. Цифры рядом с фотографией - просто цифры. То, как женщина выглядит, зависит только от нее», - поделилась она.