Проголосуйте за самую сексуальную бабушку Эстонии: кто заслуживает приз зрительских симпатий?
Сделаем сразу уточнение. В галерее вы найдете не только бабушек, но и участниц в категории женщины 45+.
Сделаем сразу уточнение. В галерее вы найдете не только бабушек, но и участниц в категории женщины 45+.
В это воскресенье, 15 августа, в 17:00 в таллиннском клубе Prive (Харью, 6) пройдет долгожданный конкурс красоты и талантов Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2021. В финал конкурса прошли 8 участниц, среди которых будет выбрана самая красивая бабушка и самая красивая женщины страны старше 45 лет. Конкурс организует агентство Angel Models Agency.
По словам руководителя агентства Angel Models Agency Анны Микконен, конкурс проходит уже в третий раз. «В прошлом году из-за пандемии и действующих ограничений мероприятие пришлось отложить. В этом году конкурс проходит несмотря ни на что. Единственное, пришлось ограничить количество гостей мероприятия исходя из указа правительства. Поэтому просим всех желающих посетить этот праздник красоты и таланта заранее приобрести билеты, которых в продаже всего 50. Если кто-то не сможет попасть на наш конкурс, то просим не расстраиваться, а просто выбрать удобное место с доступом в интернет и поболеть за наших красавиц в онлайн-трансляции мероприятия», - сказала Анна. «Главная цель конкурса - показать широкой публике, что женщина в любом возрасте может быть в прекрасной форме. Приходите на финал и вы сами все увидите. Наши финалистки не скрывают возраста, им это не нужно. Цифры рядом с фотографией - просто цифры. То, как женщина выглядит, зависит только от нее», - поделилась она.
«Организация конкурса - сложный процесс, мы благодарны всем нашим партнерам, без которых конкурс не состоялся бы. Например, на конкурсе будет выход в дизайнерских нарядах от эстонского дизайнера Дениса Мистюрина, вечерние платья для участниц предоставил шоурум Kliedibutiik.ee. Наши участницы и так обворожительны, но сцена и ослепляющий свет софиты требуют сценического макияжа и красивой прически. Тут нам помогает визажист и стилист Ирина Соколова», - добавила Микконен.
На официальной странице агентства Angel Models Agency в Фейсбуке проходит голосование за приз зрительских симпатий.
Участница, набравшая больше всего голосов, получит титул: Grandma Universe/ Classic Universe Estonia 2021 People's Choice. Выбирай любимицу публики и приходи в это воскресенье в клуб Prive. Начало мероприятия в 17:00.
Вечер для вас проведут яркие Ангелина Миссуро и Эдгар Гергель.
А вы за кого голосуете?