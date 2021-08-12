Павел Прилучный: «Не уважаю ни Собчак, ни Дудя»

Формат интервью пользуется огромной популярностью на YouTube. Сначала русскоязычную публику покорили видео Юрия Дудя, а после развиваться в данном направлении начали Ксения Собчак, Ирина Шихман и другие. Звезды уже давно не боятся откровенничать, общаясь с журналистами, но все-таки находятся знаменитости, которые не любят личные вопросы. К их числу относится Павел Прилучный.

Актер признался, что не готов выворачивать душу и делиться сокровенным.

Я не пойду к ним на интервью. Не уважаю ни Собчак, ни Дудя. Не вижу смысла в их творчестве. Не люблю интервью. Я — актер. Смотрите со мной кино, сериалы. А все остальное не должно никого касаться,

— подчеркнул Прилучный.

В последнее время к личной жизни артиста приковано всеобщее внимание — и все из-за его скандального развода с Агатой Муцениеце. Как оказалось, еще в период брака с актрисой Павел начал встречаться с Мирославой Карпович. Все эти события негативно сказались на репутации звезды.

Но Прилучному удалось сохранить общение с Агатой. Сейчас звезды периодически встречаются ради наследников. «Мои дети — мое главное вдохновение. Я заряжаюсь от них энергией постоянно. Вообще это совершенно невероятные, потрясающие чувства», — рассказал артист в интервью для YouTube-канала своей фан-группы Banda11801111 Прилучного.