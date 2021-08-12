ВИДЕО ⟩ Молодой человек катался на доске для серфинга по затопленным улицам Тарту

Улицы Тарту вчера были затоплены, и это дало любителям экстремальных видов спорта идеальную возможность устроить нечто необычное на водной поверхности прямо на своей родной улице. «Город хороших идей #tartu2024», - написал молодой человек в своем посте, а также отметил в публикации хештеги эстонских СМИ.