ВИДЕО ⟩ Молодой человек катался на доске для серфинга по затопленным улицам Тарту
В TikTok набирает большую популярность видео, которое было опубликовано в Сети вчера после сильного дождя.
В TikTok набирает большую популярность видео, которое было опубликовано в Сети вчера после сильного дождя.
Улицы Тарту вчера были затоплены, и это дало любителям экстремальных видов спорта идеальную возможность устроить нечто необычное на водной поверхности прямо на своей родной улице. «Город хороших идей #tartu2024», - написал молодой человек в своем посте, а также отметил в публикации хештеги эстонских СМИ.
Видео собрало более 70 000 просмотров всего за 15 часов. Многие хвалили забавную идею. "Классно!" и "Господи как круто!" - написали некоторые из них.
Смотри видео!
@jamakaes
heade mõtete linn #tartu2024 #postimees #delfi #wakeboarding #youtube #jamakaes♬ Tokyo Drift - Xavier Wulf