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ВИДЕО ⟩ Молодой человек катался на доске для серфинга по затопленным улицам Тарту

Скриншот с видео. ФОТО: TikTok/@Jamakaes

В TikTok набирает большую популярность видео, которое было опубликовано в Сети вчера после сильного дождя.

Улицы Тарту вчера были затоплены, и это дало любителям экстремальных видов спорта идеальную возможность устроить нечто необычное на водной поверхности прямо на своей родной улице. «Город хороших идей #tartu2024», - написал молодой человек в своем посте, а также отметил в публикации хештеги эстонских СМИ.

Видео собрало более 70 000 просмотров всего за 15 часов. Многие хвалили забавную идею. "Классно!" и "Господи как круто!" - написали некоторые из них.

Смотри видео!

@jamakaes

heade mõtete linn #tartu2024 #postimees #delfi #wakeboarding #youtube #jamakaes

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