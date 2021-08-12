Ученые назвали шесть привычек, вызывающие старение
Зарубежные дерматологи пришли к неутешительным выводам, пишет Topnews.
Зарубежные дерматологи пришли к неутешительным выводам, пишет Topnews.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Clinical Dermatology, первой из них может стать переизбыток сахара в питании.
Этот продукт связывается с аминокислотами, которые содержатся в коллагене и эластине – веществах, которые отвечают за здоровье и эластичность кожного покрова. Но сладости, газированные напитки и соки с сахаром приводят к клеточному повреждению, которое мешает веществам восстанавливаться в организме.
Заметными проявлениями становятся рост числа морщин, покраснение капилляров, отеки, утрата средней части лица объема.
Недосыпание является третьей причиной. Организму не хватает условий для восстановления систем. Так, кожный барьер у прекрасного пола восстанавливался после нормального числа сна на 30%, а кожа старела медленнее. Ученые заявили, что спать нужно не менее 9 часов в сутки.
Последним, шестым, фактором старения становится стресс, который, перейдя в хроническую форму, может подкосить организм. Он укорачивает содержащие генетические данные теломеры. Их длина указывает не только на процессы старения, но и риск развития патологий, включая рак.