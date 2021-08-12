Чт, 12.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Ученые назвали шесть привычек, вызывающие старение

Старение. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Зарубежные дерматологи пришли к неутешительным выводам, пишет Topnews.

Ученые из международной группы исследований назвали шесть привычек, которые приводят к преждевременному старению организма, начиная с кожи и заканчивая внутренними органами.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Clinical Dermatology, первой из них может стать переизбыток сахара в питании.

Этот продукт связывается с аминокислотами, которые содержатся в коллагене и эластине – веществах, которые отвечают за здоровье и эластичность кожного покрова. Но сладости, газированные напитки и соки с сахаром приводят к клеточному повреждению, которое мешает веществам восстанавливаться в организме.

Вторая причина – это переизбыток алкоголя в рационе. Привычка расслабляться в конце каждой рабочей недели пагубно сказывается на общем состоянии организма. Так, спиртные напитки провоцируют воспаление на разных участках тела, лице, снижают уровень воды в коже. Такой эффект получается от 8 и более порций спиртного в неделю, отмечают они.

Заметными проявлениями становятся рост числа морщин, покраснение капилляров, отеки, утрата средней части лица объема.

Недосыпание является третьей причиной. Организму не хватает условий для восстановления систем. Так, кожный барьер у прекрасного пола восстанавливался после нормального числа сна на 30%, а кожа старела медленнее. Ученые заявили, что спать нужно не менее 9 часов в сутки.

Четвертый повод – вредная привычка, курение. В дыму табака есть токсины, которые не просто попадают на кожу лица, но и в кровеносные сосуды, мешают попаданию в них кислорода и полезных веществ. Сравнив лица 79 пар близнецов, ученые выяснили, что у курильщиков с пятилетним стажем были мешки под глазами, морщины на губах и носогубные складки.
 
Избыток солнца также приводит к старению кожи, подчеркнули исследователи. По их мнению, он провоцирует ее увядание. Этот эффект носит название фотостарения и способен привести к раку кожи. Она становится морщинистой, складки глубокими, появляются пигментные пятна. Врачи рекомендуют наносить на кожу сильный солнцезащитный крем.

Последним, шестым, фактором старения становится стресс, который, перейдя в хроническую форму, может подкосить организм. Он укорачивает содержащие генетические данные теломеры. Их длина указывает не только на процессы старения, но и риск развития патологий, включая рак.

НАВЕРХ
Back