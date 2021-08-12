Ученые назвали шесть привычек, вызывающие старение

Ученые из международной группы исследований назвали шесть привычек, которые приводят к преждевременному старению организма, начиная с кожи и заканчивая внутренними органами.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Clinical Dermatology, первой из них может стать переизбыток сахара в питании.

Этот продукт связывается с аминокислотами, которые содержатся в коллагене и эластине – веществах, которые отвечают за здоровье и эластичность кожного покрова. Но сладости, газированные напитки и соки с сахаром приводят к клеточному повреждению, которое мешает веществам восстанавливаться в организме.

Вторая причина – это переизбыток алкоголя в рационе. Привычка расслабляться в конце каждой рабочей недели пагубно сказывается на общем состоянии организма. Так, спиртные напитки провоцируют воспаление на разных участках тела, лице, снижают уровень воды в коже. Такой эффект получается от 8 и более порций спиртного в неделю, отмечают они.

Заметными проявлениями становятся рост числа морщин, покраснение капилляров, отеки, утрата средней части лица объема.

Недосыпание является третьей причиной. Организму не хватает условий для восстановления систем. Так, кожный барьер у прекрасного пола восстанавливался после нормального числа сна на 30%, а кожа старела медленнее. Ученые заявили, что спать нужно не менее 9 часов в сутки.

Четвертый повод – вредная привычка, курение. В дыму табака есть токсины, которые не просто попадают на кожу лица, но и в кровеносные сосуды, мешают попаданию в них кислорода и полезных веществ. Сравнив лица 79 пар близнецов, ученые выяснили, что у курильщиков с пятилетним стажем были мешки под глазами, морщины на губах и носогубные складки.

Избыток солнца также приводит к старению кожи, подчеркнули исследователи. По их мнению, он провоцирует ее увядание. Этот эффект носит название фотостарения и способен привести к раку кожи. Она становится морщинистой, складки глубокими, появляются пигментные пятна. Врачи рекомендуют наносить на кожу сильный солнцезащитный крем.