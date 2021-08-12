Испания сохранила первое место по числу самых чистых пляжей в мире

В этом году на различных участках побережья Испании были установлены 615 «голубых флагов», еще 98 - в портах и на причалах. На королевство приходится 14,78% всех этих символических наград, присужденных в 2021 году. Всего было выдано 4 825 таких сертификатов, сегодня флаги установлены в 47 странах на пяти континентах, сообщает портал RG.ru.

Как заявил госсекретарь Испании по вопросам туризма Фернандо Вальдес, «несмотря на то воздействие, которое оказала пандемия на сферу туризма, местные власти продолжили прикладывать усилия в деле поддержания чистоты на пляжах, что и позволило Испании вновь стать мировым лидером».