Питт назвал любимое место для занятий сексом с Джоли

Тогда он рассказал, что его любимым местом для секса стал каменный грот, расположенный рядом с бассейном в их семейном доме.

Он заявил, что это «просто отличный» уголок для уединения. В той же беседе с журналистами Питт признавался, что некоторое время принимал запрещённые вещества, особенно в начале карьеры в кинематографе. Но позже он поборол пагубное пристрастие на фоне серьёзных проблем. Об этом сообщает «Рамблер».

Джоли подала документы на развод с Питтом в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами мужа.

Накануне BBC News сообщили, что Джоли получила шанс взять реванш в судебном разбирательстве с бывшим мужем — американским артистом Брэдом Питтом. Женщина хочет отсудить право на совместную опеку над пятью несовершеннолетними детьми. Делом в том, что судья Джон Удеркирк, постановивший, что Питт имеет право на совместную опеку, теперь отстранён от дела. После этого Джоли обратилась с апелляцией, которую одобрили в суде Калифорнии. Причиной отстранения Удеркирка стало сокрытие деловых отношений с командой адвокатов Питта. Инстанция признала, что это нарушение этики, ставящее под сомнение беспристрастность юриста.