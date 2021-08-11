Письмо читателя: у моей девушки начинается анорексия, как помочь?

Продолжаем эту увлекательную историю, приводим письмо читателя в полном объеме.

«История началась полтора года назад, ей предложили вести рубрику на телевидении и для этого нужно было потерять 3 килограмма, она их потеряла, но потом увлеклась... Ей все время страшно набрать лишние сто граммов. Она четко отмеряет, что и сколько она ест, ни на каких семейных ужинах и дружеских посиделках она не позволяет себе ничего лишнего: фрукты, овощи, салат – и всё.

Когда мы познакомились, у нее была красивая фигура, в общем всё, как полагается. Теперь же это девочка с ростом 160 см и весом в 41 кг если не меньше, – да она больше на школьницу похожа, чем на взрослую 20-летнюю девушку!

В последнее время она стала очень раздражительной, у нее часто болит голова, тошнит по утрам после завтрака (не беременна, проверяли, тошнота после еды появилась где-то около месяца назад, я узнал только пару недель назад, до этого она молчала). Она быстро устает, постоянно хочет спать, перестала получать удовольствие от близости, говорит, от ритмичных движений кружится голова и снова тошнит! Я пытался запретить ей худеть, но это бесполезно, пытался уходить, не помогает. Я очень её люблю и не хочу расставаться, я вижу, что у нее серьезные проблемы и она себе вредит! Очень надеюсь на вашу помощь! Как быть?» - спрашивает Алекс.