Длинные тосты и пакет с пакетами: швед назвал шесть удививших его русских привычек

Шведа удивило то, что его жена постоянно пытается вынести часть вещей на балкон, несмотря на то, что в доме есть специальное место для хранения. Свен считает, что балкон нужно использовать как пространство для отдыха, а не как склад.

Свена смутило и то, что русские при упаковке чемоданов складывают вещи еще и в разные пакеты. Он считает, что проще сложить все прямо в чемодан, а не раскладывать белье, майки и остальные вещи по разным пакетам.

Шведа удивило пристрастие жены и ее родственников к «странным и вонючим напиткам». Автор канала предположил, что речь идет о заквасках, чайном грибе и чаях с добавками. Пожаловался он и на то, что жена и ее родственники «водоплавающие» и очень любят подолгу сидеть в ванной. Свен отметил, что это ударяет по бюджету.

Также Свена удивляет привычка русских говорить длинные тосты. По его мнению, поговорить можно и после того, как выпил.