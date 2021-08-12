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Длинные тосты и пакет с пакетами: швед назвал шесть удививших его русских привычек

Русская матрешка. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Автор канала «Дотошный турист» на Яндекс.Дзен рассказал о своем знакомом шведе по имени Свен. Свен женился на девушке из России и составили список из шести самых удивительных русских привычек, передает mk.ru.

Шведа удивило то, что его жена постоянно пытается вынести часть вещей на балкон, несмотря на то, что в доме есть специальное место для хранения. Свен считает, что балкон нужно использовать как пространство для отдыха, а не как склад.

Свена смутило и то, что русские при упаковке чемоданов складывают вещи еще и в разные пакеты. Он считает, что проще сложить все прямо в чемодан, а не раскладывать белье, майки и остальные вещи по разным пакетам.

Шведа удивило пристрастие жены и ее родственников к «странным и вонючим напиткам». Автор канала предположил, что речь идет о заквасках, чайном грибе и чаях с добавками. Пожаловался он и на то, что жена и ее родственники «водоплавающие» и очень любят подолгу сидеть в ванной. Свен отметил, что это ударяет по бюджету.

Также Свена удивляет привычка русских говорить длинные тосты. По его мнению, поговорить можно и после того, как выпил.

А вот привычкой иметь в доме пакет с пакетами Свен восхищается. Он рассказал, что у его жены есть пакет для обычных пакетов, пакет для бумажных пакетов и тряпичный мешочек с такими же тряпичными авоськами.

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