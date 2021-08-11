На фестивале Station Narva тест на коронавирус сдавал почти каждый второй: были ли зараженные?

В этом году центром Station Narva впервые стал Нарвский музей вместе с историческим Нарвским замком Германа, где музыкальная программа, которая проходила 6 и 7 августа, в каждый вечер собрала 1093 и 1104 человека соответственно. На фестиваль могли попасть только люди с COVID-сертификатом или отрицательным результатом теста на COVID-19. 53 процента гостей пришли с COVID-сертификатом и 47 процентов на месте прошли экспресс-тест на отрицательный антиген. Положительных результатов тестов во время проверки обнаружено не было.

Среди 25 исполнителей музыкальной программы были артисты из Эстонии, России, Финляндии и Англии, откуда приехали самые крупные звезды фестиваля, иконы клубной музыки Рони Сайз и A Guy Called Gerald, которые закрывали программу обоих дней на главной сцене, расположенной в Северном дворе. Среди самых известных исполнителей фестиваля также можно отметить следующих артистов: электронный продюсер Натан Фейк из Англии, татарско-российский дуэт АИГЕЛ и маэстро из Эстонии — Свен Грюнберг и Вайко Эплик и Eliit. Также оба вечера концерты проходили в Art Club Ro-Ro. Репортажи с фестиваля публиковались на портале Limon.ee.

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Фестиваль Station Narva был организован компанией Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой. Команда организаторов благодарит всех выступающих, посетителей, партнеров и волонтеров.