В Таллинне скоро выберут самую талантливую и сексуальную бабушку страны

Мы вновь готовы дарить вам новых королев и у нас готовы короны. Пусть слово корона сейчас иногда имеет другое значение, а мы подарим женщинам настоящие сверкающие короны!

Конкурс Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2021 пройдет в двух категориях. Этим ярким вечером определятся две победительницы. Этот конкурс красоты среди женщин, у которых уже есть внуки и просто красавиц старше 45 лет.

В финале за титул самой красивой бабушки и самой красивой женщины 45+ будут бороться 7 прекрасных финалисток.

Ведущие мероприятия: обаятельный Эдгар Гергель и яркая Ангелина Миссуро.

Вход на шоу от 5 евро. Купи билеты на мероприятие в Piletilevi.

Обратите внимание, что в связи с действующими в стране ограничениями, в продаже только 50 билетов!