Ср, 11.08.2021
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В Японии молодые родители стали отправлять родственникам мешки с рисом в виде младенцев — Зачем?

В Японии стала популярной необычная услуга: родители отправляют своим родственникам мешки с рисом в виде их новорожденных детей. Об этом рассказывает The Guardian

Вес этих мешков с рисом равен тому, сколько весят настоящие младенцы, а на упаковке обычно размещают фотографию с лицом ребенка. Согласно информации издания, услуга распространилась на фоне пандемии, поскольку молодые родители нередко не имеют возможности навестить родных, чтобы показать своих детей.

Дизайн мешков различается и некоторые из них даже напоминают и/или повторяют форму ребенка, который завернут в одеяло. Делается это для того, чтобы люди могли лучше представить, каково держать новорожденного на руках.

Мешки из риса повторяющие вес новорожденного набирают популярность в Японии. ФОТО: скриншот с The Guardian

В свою очередь, количество риса равно весу малыша при рождении. Кроме того, цена мешка зависит от его веса. Цены могут быть разными, кто-то берет за грамм риса иену. Esquire пишет, что за упаковку весом 3,5 кг придется заплатить примерно 27 евро (3500 йен).

«Впервые эта идея пришла мне в голову около 14 лет назад, когда родился мой собственный сын и я подумал о родственниках, которые жили далеко и не могли приехать и повидаться с ним. Так мы решили сделать мешки с рисом такого же веса и формы, что и у ребенка, чтобы родственники могли взять его на руки и порадоваться», - приводит издание слова владельца магазина риса Наруо Оно.

После положительных откликов клиентов продавец понял, что услуга станет популярной и открыл продажу таких младенцев по всей стране. 

А теперь уже и доступны «свадебные мешки» с рисом:

Жених и невеста могут подарить своим родителям мешки риса с их фотографиями, сделанными во время их младенчества, - чтобы выразить признательность за то, что они их родили, 

говорит Оно. Со временем "свадебные мешки" стали еще популярнее тех, что рассылают в честь рождения младенца.

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