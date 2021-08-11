Гендиректор Black Star Пашу: «Уход Егора Крида был болезненным. Я эмоционально переживал»

Первые шаги к известности Егор Крид сделал в 2011 году, опубликовав клип на песню «Любовь в сети». Композиция набрала свыше миллиона просмотров, что было прорывом для того времени. Вскоре юного артиста заметил гендиректор Black Star и, несмотря на скепсис партнеров по бизнесу, подписал с ним контракт. Однако первые годы рэпер не вызывал особого интереса у публики. Верить в успех блондина не переставал только Пашу. И его ожидания в конечном итоге оправдались с лихвой. Поэтому новость о прощании Крида с лейблом он принял близко к сердцу.

Чей уход из Black Star для меня был самым болезненным? Крида. Эмоционально переживал, потому что я его нашел, протащил через долгий промежуток времени, сыграл очень большую роль в его карьере. Относился к нему как к сыну практически. Было больно…

— откровенничал руководитель лейбла.

Тем не менее Егору удалось покинуть лейбл, сохранив за собой право на псевдоним и творчество. А ведь предыдущие артисты, к примеру L'One и Кристина Си, были лишены таких привилегий. Некоторые стали подозревать, что за рэпера попросту заплатила семья миллиардеров Ротенбергов.

Нет, никто его контракт не выкупал. Были другие люди, — отрицает причастность олигарха Пашу. — Они с нами знакомы, поэтому попросили нас прийти к взаимопониманию, урегулировать конфликт обоюдно. Со мной Ротенберги не общались.