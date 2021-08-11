Отели Эстонии наконец заполнились: удалось ли спасти сектор туризма перед третьей волной?

Некоторое время назад ситуация с коронавирусом в Эстонии улучшилась, повлияло ли это как-то на количество авиарейсов и туристов? Ожили ли гостиницы Таллинна и за счет кого? Кто чаще других посещает эстонскую столицу этим летом, где отменены почти все ограничения и насладиться отдыхом и ночной жизнью могут как жители страны, так и иностранные гости.

Если проследить за приложением для бронирования номеров в отелях и апартаментов Booking, в выходные дни в Таллинне довольно быстро в отелях заканчиваются дорогостоящие номера класса люкс, как правило, в тот же самый день снять хороший номер не получится, в наличии остаются комнаты класса «стандарт» и «эконом». Кто все эти люди, отдыхающие так хорошо?

Все на Сааремаа!

Вернемся в прошлое лето 2020 года, когда самолеты вообще не летали, границы были закрыты. Люди задумались, как им провести отпуска, так как привычная Турция и Греция были закрыты. Люди предпочли остаться в Таллинне. Также многие вспомнили о внутреннем туризме и самым популярным местом для отпуска стали Пярну и Сааремаа и до сих пор являются самыми популярными направлениями в Эстонии. Некоторое время назад попасть на остров было достаточно сложно из-за аварии в Виртсу. Для того, чтобы попасть на остров, люди, должны были стоять в 3-4-километровой очереди. Но и это не охладило пыл жителей нашей страны. Спрос на отели на Сааремаа и непосредственно в Курессааре вырос. А вот в столице спрос на отели и апартаменты по сравнению с докризисными периодом сократился практически в 10 раз. Всё чаще и чаще жилье снимают местные жители. Так как цены уменьшились, стали более доступными именно для наших граждан.

Рекордные пассажиропотоки в Таллиннском аэропорту

Таллиннский аэропорт обслужил рекордно высокое число пассажиров за девять месяцев. Стабильно из Таллиннского аэропорта происходит 17 вылетов в день. Самыми частыми направлениями являются Хельсинки, Франкфурт и Стокгольм. В июне это число увеличилось до 26 вылетов в день, так как появились чартерные рейсы в Анталию, Родос и Ираклион. Также появились прямые рейсы в Рим и Цюрих, а в августе добавится Вильнюс. Но если посмотреть на туризм у наших соседей в Риге, у которых каждый день обслуживается по 100 рейсов в аэропорту, то можно сделать вывод, что у соседей с туризмом всё хорошо и ситуация налаживается. Хотя обстановка в самой столице достаточно напряженная, у ресторанов и кафе открыты только веранды, а пойти в кинотеатр или клуб можно только вакцинированными с qr-кодом, негативный тест и перенесенная болезнь – не акцептируются в Риге. А также всеми любимый юрмальский аквапарк закрыт внутри и работают бассейны только на улице. Как сообщает Эдгар Белавскис, эксперт в области туризма в Риге, туристов в Риге всё больше и больше, обстановка в стране становится лучше. Это видно. Потому что в городе барам, ресторанам и клубам разрешено работать круглосуточно и впускать туда вакцинированных. Но места досуга сильно не торопятся работать в режиме 24 на 7. Чаще всего они работают до полуночи или до двух часов ночи. Спрос пока не такой большой, чтобы держать общепит открытым допоздна, как это было до пандемии.

Где отдыхают в Таллинне?