Мыться каждый день не обязательно! В Голливуде появился новый шокирующий тренд на грязные тела

В Голливуде появился новый пугающий тренд – знаменитые родители отказываются купать своих детей без лишней необходимости. Первой о странной тенденции заговорила супруга Эштона Катчера Мила Кунис. Она дала интервью, где поведала, что не принимает душ по несколько раз в день, потому что шампуни и гели смывают защитную жировую пленку тела, а мыло сушит кожу, что само по себе вредно. По этой же причине актриса не купает ежедневно своих детей – шестилетнюю дочь и четырехлетнего сына. Они идут в душ только, если их кожа покрывается грязью. «Я не купала детей поминутно даже когда они были совсем маленькими», – не стала скрывать Мила.

Знаменитую супругу поддержал актер Эштон Катчер, рассказавший, что и сам принимает душ раз в неделю, а ежедневно моет только самые важные части тела.

Поклонники пары выразили возмущение по поводу столь странных признаний. По их мнению, детей необходимо приучать к здоровой гигиене, а все рассказы про вредность мыла и шампуней – не более чем средневековая ересь.

На защиту пары встали дерматологи, заявившие, что мыться с мылом каждый день действительно не полезно, а бактерии на коже, которые мы постоянно смываем, повышают иммунитет.

Еще одна звезда Голливуда Кристен Белл («Очень плохие мамочки», «Сплетница», «Бурлеск») поддержала коллег и рассказала, что тоже не большая поклонница душа, а своих детей купает лишь когда они начнут плохо пахнуть.

Вслед за коллегами в нежелании купаться признался и Джейк Джилленхол: по его словам, он очищается «естественным образом», не прибегая к мылу и душу. «Я не считаю ежедневное принятие душа необходимым, в мире миллионы людей, которые этого не делают», – заявил актер.

В этом году появилась еще одна «грязная» тенденция: знаменитые актрисы начали выходить в свет с немытыми волосами. Так, Ким Кардашьян поделилась с поклонниками секретом своей знаменитой укладки, заявив, что просто собирает грязные волосы в пучок, потому что лень мыть голову. А модель Джиди Хадид рассказала, что никогда не моет волосы перед выходом на подиум, потому что грязные волосы легче залить лаком и уложить.