Молодая жена Петросяна внезапно стала дизайнером: «Шаловливое лето!»

Первой вещью звезды, созданной не без помощи дизайнера Анны Забелиной и художника Никиты Лукьянова, стало платье-рубашка. Авторский наряд супруга Петросяна украсила ярким и насыщенным принтом, отрисованным вручную и напечатанном на хлопке, сообщает Пятый канал.

«Сегодня на российском рынке не так-то много авторских, созданных с нуля не позаимствованных идей», — отметила Татьяна Брухунова.

Поклонники были удивлены новым увлечением возлюбленной Евгения Петросяна. Однако многие из фанатов поинтересовались, где именно Брухунова черпала вдохновение при создании авторского летнего наряда. «Как будто навеяно Кандинским! Здорово смотрится»; «Как классно! Шаловливое лето прям какое-то»; «Обожаю такие вещи! Просто обворожительная красота! Татьяна, ты, как всегда, обворожительна», — писали они.