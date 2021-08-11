Спешите видеть: современную трактовку классической сказки о Золушке покажет эстонский хореограф Мария Гольцман

По словам Марии, название спектакля родилось из сочетания английских слов Rock и Cinderella. Спектакль «Рок-а-Релла» знакомит зрителей с историей давней знакомой Золушки Шарля Перро. Это постановка на современный лад, в которой молодая девушка хочет тусоваться, слушать рок, но вместо этого ей нужно учиться и работать. Она мечтает о принце, но работает официанткой. Ее мачеха жестока и истерична. Золушке нравится TикТок, и ее жизнь полностью проходит там. Самая большая мечта девушки - иметь счастливую семью и дочь! Молодой человек, мечтающий о карьере рок-звезды, влюбляется в официантку. Жизнь создает много препятствий для главных героев, но вы будете удивлены, посмотрев шоу до конца. Кто же наденет хрустальную туфельку?