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Спешите видеть: современную трактовку классической сказки о Золушке покажет эстонский хореограф Мария Гольцман

Спектакль Rock-a-Rella ФОТО: Промо

24, 26 августа и 18 сентября в театральном зале KUMU и ДК «Ругодив» (Нарва) состоится премьера шикарного семейного шоу 6+. Это рок-балет Rock-a-Rella по мотивам бессмертной сказки «Золушка» в постановке известного эстонского хореографа Марии Гольцман.

По словам Марии, название спектакля родилось из сочетания английских слов Rock и Cinderella. Спектакль «Рок-а-Релла» знакомит зрителей с историей давней знакомой Золушки Шарля Перро. Это постановка на современный лад, в которой молодая девушка хочет тусоваться, слушать рок, но вместо этого ей нужно учиться и работать. Она мечтает о принце, но работает официанткой. Ее мачеха жестока и истерична. Золушке нравится TикТок, и ее жизнь полностью проходит там. Самая большая мечта девушки - иметь счастливую семью и дочь! Молодой человек, мечтающий о карьере рок-звезды, влюбляется в официантку. Жизнь создает много препятствий для главных героев, но вы будете удивлены, посмотрев шоу до конца. Кто же наденет хрустальную туфельку?

Спектакль - это рок-музыка в живом исполнении авторов и танцоров, яркие и уникальные дизайнерские костюмы, сочетание балета и современного танца, захватывающий свет и видеоигра. 

ФОТО: Промо

Подробную информацию о билетах можно найти тут: www.ticketbest.eu

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