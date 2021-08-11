Виктория Талышинская: «Сейчас, в отличие от периода «Непары», я пою о счастливой любви»

44-летняя Виктория Талышинская не очень любит вспоминать о периоде совместной работы с Александром Шоуа. Да, когда-то хиты группы «Непара» знала вся страна, но сейчас в жизни артистки наступил совершенно новый этап. Вместе с Владимиром Курто она работает в коллективе «2 ОКеана».
Многие считают, что Володя Курто — новичок в шоу-бизнесе, хотя на самом деле он начал выступать, когда ему исполнилось лет 13, а число песен, которые он сочинил для многих наших звезд, просто зашкаливает. Поверьте, число его дипломов фестиваля «Песня года» не уступает «Непаре». Наверное, избежать сравнений этих двух коллективов невозможно. Хотя, на мой взгляд, нелепо сравнивать группы, появившиеся на свет с разницей в 20 лет, абсолютно разные по стилистике, по музыке и настроению. Мы формулируем наше главное отличие от «Непары» так: мы поем песни о счастливой любви,
— подчеркнула артистка в очередном интервью.
Владимира Курто и продюсера команды Семена Канаду певица считает не просто коллегами, а настоящими друзьями, которым может в полной мере довериться. А вот в «Непаре» такой благоприятной атмосферы никогда не было. Виктория много раз рассказывала, что в коллективе ее постоянно унижали и критиковали. Это привело к напряженным отношениям с Шоуа. Александр, кстати, придерживается иной точки зрения: он считает, что Талышинская вела себя безалаберно, на нее нельзя было положиться.
Так или иначе, сейчас артистка чувствует себя абсолютно счастливой. Вместе с мужем она воспитывает дочь Варю, успевая развиваться и в творческом плане.
Варя — поздний ребенок, хотя я с этим категорически не согласна. Она осознанный и долгожданный ребенок. Ее появление полностью изменило мою жизнь, перевернуло все с ног на голову. Если бы я только могла хоть на миг представить себе, какое это счастье, я родила бы ребенка намного раньше,