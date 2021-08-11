Виктория Талышинская: «Сейчас, в отличие от периода «Непары», я пою о счастливой любви»

Многие считают, что Володя Курто — новичок в шоу-бизнесе, хотя на самом деле он начал выступать, когда ему исполнилось лет 13, а число песен, которые он сочинил для многих наших звезд, просто зашкаливает. Поверьте, число его дипломов фестиваля «Песня года» не уступает «Непаре». Наверное, избежать сравнений этих двух коллективов невозможно. Хотя, на мой взгляд, нелепо сравнивать группы, появившиеся на свет с разницей в 20 лет, абсолютно разные по стилистике, по музыке и настроению. Мы формулируем наше главное отличие от «Непары» так: мы поем песни о счастливой любви,